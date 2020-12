Tim, Gubitosi: "5G va avanti, Milano è già realtà" "L'Italia deve fare una grande rimonta per arrivare ad altri paesi europei"

"La concentrazione di tutti è sulla connettivita' e sui mezzi, pero' se non si sanno usare i mezzi poi il resto e' inutile. Mentre lavoriamo su come aumentare la connettivita', dobbiamo lavorare su come aumentare le competenze digitali che purtroppo nel nostro Paese non sono quello che vorremmo". Lo ha detto Luigi Gubitosi, Ad di Tim, nel corso di un evento nell'ambito del progetto 'Operazione risorgimento digitale'. "L'Italia deve fare una grande rimonta per arrivare almeno al centro della classifica con gli altri paesi europei. Dovremmo fare come e meglio degli altri e in certe aree, con il 5G, siamo terzi-quarti. La connettivita' - ha aggiunto - e' in media e sicuramente il prossimo anno l'aumenteremo. Sui servizi pubblici digitali possiamo fare di piu', ma dobbiamo lavorare sulle competenze digitali". Sullo stato attuale del 5G, Gubitosi ha ricordato che "nonostante la pandemia il 5G e' in gran parte continuato, rallentato, ma si va avanti. A Milano e' realta', la citta' e' coperta. Si inizieranno a poter sviluppare i servizi, sara' un altro mondo con cose che ci semplificheranno la vita".

