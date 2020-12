Roma: 600 tablet per i centri di formazione Saranno utilizzati per la didattica a distanza

Agli studenti dei centri di Formazione professionali gestiti dalla Citta' metropolitana di Roma, sono stati consegnati oltre 600 tablet per la didattica integrata a distanza a tutti gli studenti dei Centri di formazione professionale del territorio metropolitano. "Grazie al contributo della Regione abbiamo dotato gli studenti dei Centri di formazione di strumenti informatici che utilizzeremo per la piattaforma 'ACCADE', strumento didattico progettato dalla Citta' metropolitana di Roma tramite la nostra Societa' in house Capitale Lavoro. Il superamento del Digital Divide nei nostri centri di formazione e' da sempre un obiettivo primario per non escludere nessuno dalla didattica e per garantire l'interconessione con tutti i centri di formazione del territorio metropolitano". Lo dichiara Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta' metropolitana di Roma. (ITALPRESS)