Maxiconfisca Dia, Lamorgese: "Giornata importante per Palermo" I complimenti del ministro dell'Interno

"Complimenti alla Direzione investigativa antimafia che ha provveduto oggi, su disposizione della Corte di appello del capoluogo siciliano, alla confisca dell'intero patrimonio - quantificato in oltre 150 milioni di euro, tra cui societa' e complessi residenziali in Toscana - di proprieta' di Francesco Zummo, uno dei protagonisti del 'sacco di Palermo', a disposizione di Cosa nostra per il riciclaggio di denaro nel settore edilizio". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

"Con questa importante operazione, grazie all'impegno e alla determinazione di magistratura ed investigatori, che hanno individuato e mappato l'ingente patrimonio illecitamente accumulato, si conclude finalmente - ha proseguito la titolare del Viminale- un lungo iter processuale, dopo anni di indagini che hanno preso origine dalle intuizioni investigative dell'allora giudice istruttore Giovanni Falcone. E' una giornata importante per la citta' di Palermo e per la lotta alle organizzazioni mafiose".

(ITALPRESS).