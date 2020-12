In Piemonte test rapidi gratis a Rsa per visite familiari Le strutture Covid free sono 368 sulle 784 registrate sulla piattaforma regionale

Dopo la nuova circolare del Ministero della Salute per l'accesso dei visitatori, pronto il progetto regionale del Piemonte per aumentare la sicurezza di una iniziativa che riporta il valore umano nelle strutture per anziani del Piemonte.

La possibilita' di visita e' riservata alle strutture cosiddette 'Covid free', che in Piemonte, al momento, sono 368 sulle 784 registrate sulla piattaforma Covid regionale. Sara' a discrezione del direttore della struttura valutare il possibile accesso e stabilire i protocolli per la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori, dei volontari e dei visitatori."Per aiutare le Rsa a riprendere, dove possibile, le visite dei familiari in sicurezza, la Regione Piemonte mettera' gratuitamente a disposizione di tutte le strutture i test rapidi da effettuare sui visitatori - spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme agli assessori alle Politiche Sociali Chiara Caucino e alla Sanita' Luigi Genesio Icardi - Oltre a questo prosegue la nostra attivita' di monitoraggio con i tamponi antigenici, ogni 15 giorni, su tutti gli ospiti e il personale delle Rsa. Da mesi l'emergenza sanitaria ha privato le famiglie della possibilita' di un contatto umano e speriamo che in questo modo possa essere restituito loro un po' del calore che solo un abbraccio d'affetto e' in grado di trasmettere".

Accanto alla prossima fornitura di test rapidi per i visitatori, prosegue il piano di screening da quasi un milione di tamponi antigenici con cui la Regione Piemonte fino a marzo monitorera' gli ospiti e i dipendenti in tutte le residenze socioassistenziali e le residenze anziani del territorio. Sono stati gia' consegnati alle RSA piemontesi, in poco piu' di un mese, quasi 300 mila kit e ogni due settimane sono previste ulteriori forniture. Ad oggi, in base al caricamento dei dati che le RSA effettuano quotidianamente sulla piattaforma, i casi di positivita' nelle strutture piemontesi sono il 5% tra il personale e il 12% tra gli ospiti, una media inferiore a quanto si riscontra nella popolazione generale over 75, che si attesta al 15%.

