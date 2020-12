Covid. "Vaccino gratuito per tutti, obbligatorio per nessuno" Arcuri: "Se alleggeriamo misure rischio terza ondata. Oggi 993 morti, numeri che fanno tremare"

"Oggi purtroppo ci sono altri 993 morti, il dato peggiore di sempre, un numero cosi' alto non si vedeva dal 27 marzo quando i decessi furono 969. dall'inizio di questa pandemia gli italiani che abbiamo perso sono 58.038 e un nostro concittadino ogni 36 e' stato contagiato. Sono numeri che fanno tremare e che non bisogna dimenticare mai, anche e soprattutto ora che la curva dei contagi si va finalmente rallentando, si sta congelando". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa.

"Non dobbiamo allentare la presa proprio adesso, - continua Arcuri - alleggerire le misure significherebbe rischiare con una buona probabilita' addirittura una terza ondata, non solo da noi. Nel mondo ci sono oltre 64 milioni di contagiati. Sarebbe complicato iniziare la piu' grande campagna di vaccinazione di massa nel pieno della terza ondata, sarebbe complicato intravedere la luce alla fine del tunnel e rituffarci tutti nel buio".

"Alacremente abbiamo predisposto il piano per la logistica, distribuzione, conservazione e somministrazione dei vaccini che siamo pronti a somministrare in misura crescente e in un tempo ragionevole ai nostri concittadini. Il vaccino sara' gratuito per tutti e obbligatorio per nessuno, sottolineo che in questo momento tutto il mondo aspetto l'esito dei processi di certificazione, in questo momento nessun vaccino ha superato questo processo che pure e' stato accelerato dalle autorità - conclude Arcuri - L'Ente di certificazione europeo ha comunicato ieri che e' probabile che il 29 dicembre si concluda la certificazione del primo vaccino Pfizer e che entro il 12 gennaio probabilmente si concludera' l'autorizzazione di Moderna".

