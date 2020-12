Nuovo Dpcm, Conte "Sarà un natale diverso, non meno autentico" Confermato lo stop a spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha spiegato il nuovo Dpcm Natale durante la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chgi. "Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico" ha voluto sottolineare il premier.

"In prossimità di Natale tutte le Regioni saranno Gialle", ha annunciato Conte. "Stiamo evitando lockdown generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante sia in termini econiomici che sociali". “Abbiamo previsto ulteriori restrizioni limitate dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia e' ancora lunga, dobbiamo scongiurare una terza ondata a gennaio.” Ha continuato il presidente del consiglio illustrano le nuove misure antiCovid.

"Stiamo evitando un lockdown generalizzato che sarebbe stato penalizzante. I risultati ci confortano ma non possiamo abbassare la guardia". Lo dice il premier Giuseppe Conte, illustrando le nuove misure anti-Covid. "Per questo motivo dobbiamo portare avanti un piano di ulteriori misure restrittive. La strada e' ancora lunga, dobbiamo evitare la terza ondata", aggiunge. Dal 4 dicembre al 6 gennaio sospesi ipianti di sci e crociere. Chi va all'estero al ritorno dovrà sottoporsi in quarantena.

Le nuove misure saranno valide dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nel nuovo DPCM si conferma il divieto, dunque, di spostamento tra regioni anche per le seconda case. Vietato uscire dai comuni il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, ma sarà sempre consentito il rientro al Comune di domicilio. La raccomandazione del presidente è quella di non ricevere a casa persone non conviventi. A Capodanno, coprifuoco dalle 22 alle 7. Impianti sci chiusi fino al 6 gennaio, crociere sospese. Scatta la quarantena per gli stranieri che arrivano in Italia. Mentre da da venerdi' 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21.

"Questo governo sta ottenendo dei risultati che ci fanno dire che non stiamo facendo male, - Ha aggiunto nel corso della conferenza il premier Conte - stiamo entrando nel vivo della dirittura finale sul Recovery Fund e dobbiamo misurarci anche con delle riforme fondamentali. Il governo deve avere la forza di riformare alcuni passaggi costituzionali, dobbiamo essere coraggiosi, ci confronteremo con i leader di maggioranza".