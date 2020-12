Come ottenere un rimborso con Alitalia tramite ItaliaRimborso I professionisti di ItaliaRimborso possono garantire assistenza e supporto legale

Voli cancellati? Aerei in ritardo? Bagagli smarriti o danneggiati? Imbarco negato? Anche con Alitalia, niente paura: molto probabilmente si ha diritto ad un rimborso e i professionisti di ItaliaRimborso possono garantire assistenza e supporto legale.



E' bene sapere infatti che un volo regolarmente prenotato ed acquistato non effettuato, in molti casi dà diritto ad un risarcimento per volo cancellato. Lo stesso vale per un volo arrivato a destinazione con un ritardo di almeno 3 ore o per un imbarco negato. L’importo del risarcimento dipende dalla tratta ed è compreso tra i 250 euro e i 600 euro, che puoi ottenere senza sostenere alcuna spesa.

Ma spesso i passeggeri non sono a conoscenza dei propri diritti, rappresentati dalla legge CE n. 261/2004, la quale afferma che le compagnie aeree, quando responsabili, devono rimborsare i passeggeri in caso di disservizi del volo (Diritto alla Compensazione Pecuniaria).

E in questo ambito è possibile rivolgersi, chiamando al numero 0656548248, o attraverso WhatsApp al numero 3421031477 o alla mail info@italiarimborso.it o compilando il form su italiarimborso.it proprio a ItaliaRimborso: una società composta da professionisti under 40 e nata in Sicilia, che si occupa appunto di assistenza a quei passeggeri che rimangono vittima di disservizi quali ritardi o cancellazione di voli, overbooking, bagagli smarriti, danneggiati o che arrivano in ritardo.



Professionisti, dunque che offrono un servizio dedicato a gestire e raccogliere richieste di assistenza legale da parte dei passeggeri delle compagnie aeree che vogliono chiedere un risarcimento, non solo per voli cancellati ma anche per ritardi, overbooking (imbarco negato), smarrimento bagagli e altro.



ItaliaRimborso il servizio è affidabile e immediato, e soprattutto onesto: sì, perché ancor prima di inoltrarsi in richieste ufficiali i professionisti di ItaliaRimborso verificheranno se c'è la possibilità di essere effettivamente risarciti, con una compensazione pecuniaria, il rimborso di un volo o un risarcimento aereo, con margine d'errore del 3,5 per cento.

E se il cliente dovesse decidere di esercitare il proprio diritto ad essere rimborsato sarà costantemente informato sullo stato della pratica, fino al suo esito.

Il team di ItaliaRimborso offrirà assistenza gratuita per tutelare i diritti del passeggero, supportandolo anche in caso di necessità nel rimborso di ulteriori danni subiti.

Il suggerimento per gli utenti è di conservare sempre i titoli di viaggio ((biglietto, prenotazione e carta di imbarco) e di sporgere reclamo direttamente in aeroporto, richiedendo alla compagnia (o all’ufficio competente in aeroporto) di certificare il disagio/disservizio subito.



Rivolgersi a ItaliaRimborso è molto facile: basta compilare il form nel portale, telefonare dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 o dalle 15.30 alle 19.30 allo 0656548248, inviando un messaggio WhatsApp al 3421031477 o inviare un’email a info@italiarimborso.it per chiedere assistenza

E l'esito delle istanze prese in carico dal portale quasi sempre è felice: negli anni i professionisti di ItaliaRimborso e gli studi legali in convenzione con la società hanno avuto il 97,5 per cento di sentenze vinte e solo il 2,5 per cento di sentenze respinte, restituendo più di 2,5 milioni di euro ai passeggeri solo negli ultimi due anni.

Una garanzia di trasparenza e affidabilità, oltre che di semplicità per l'utente, che ha portato la compagnia ad avere oltre 5omila fan sui social e oltre 5 milioni di utenti al mese, con oltre 700 agenzie di viaggi e Tour Operator convenzionati su tutto il territorio nazionale.