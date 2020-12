Confprofessioni, Stella confermato presidente La decisione del Consiglio generale della Confederazione italiana libere professioni

Gaetano Stella è stato riconfermato per acclamazione presidente di Confprofessioni. Lo ha deciso il Consiglio generale della Confederazione italiana libere professioni. I rappresentanti delle 21 associazioni professionali che aderiscono alla Confederazione hanno nominato vicepresidente Claudia Alessandrelli (notaio). Il Consiglio generale di Confprofessioni ha poi proceduto alla nomina dei componenti della Giunta esecutiva per i prossimi quattro anni.

"Stiamo attraversando un momento particolarmente delicato: l'impatto della pandemia è stato devastante sulle professioni, ma la legge di Bilancio all'esame del Parlamento ci esclude da ogni forma di sostegno. In questo contesto, la rinnovata Giunta esecutiva di Confprofessioni ha davanti a sè un impegno gravoso su molti fronti e la squadra messa in campo si è arricchita con nuove figure professionali che allargano il nostro raggio d'azione sulle problematiche della salute, dell'economia, del diritto, dell'ambiente e della cultura", commenta Stella. (Italpress)