Nascondi il tuo indirizzo IP con Surfshark Quali sono i suoi vantaggi principali di una VPN?

Esatto, come da titolo non serve essere degli hacker oppure degli “smanettoni” del computer per essere in grado di nascondere il proprio indirizzo IP e navigare in maniera anonima e del tutto sicura lungo il web. In questa maniera si potrà dunque visualizzare tutti i contenuti che, di solito, possono essere impossibili da vedere nel proprio Paese di origine.

Come fare però senza dover impazzire dietro a programmi ed impostazioni di vario tipo? È presto detto, basterà infatti utilizzare sui propri dispositivi, sia fissi come il computer che portatili come lo smartphone oppure il tablet, Surfshark!

Ma come funziona esattamente? Quali sono i suoi vantaggi principali? Che cosa è possibile fare con Surfshark? Non temete, risponderemo insieme a queste ed a molte altre domande insieme perciò rimanete con noi nella lettura!

Prima di tutto, va detto che Surfshark è una connessione VPN sicura che vi permette di navigare su tutti i siti normalmente bloccati in Italia nascondendo il vostro indirizzo IP con tutta la sicurezza del caso.

Pensate, ad esempio, che potrete svolgere le vostre consuete operazioni bancarie, anche con cifre piuttosto “importanti”, persino utilizzando gli hotspot delle reti Wi-Fi pubbliche sparse in giro per la vostra città. Ma a questo ci arriveremo con tutta calma, non preoccupatevi.

Quando si parla di VPN si parla dunque di una rete privata (la sigla sta infatti per Virtual Private Network) accessibile dai vostri dispositivi sia fissi che mobile. Forte della sua eccezionale crittografia AES-256-GCM, Surfshark vi permetterà di svolgere tutta una vasta serie di attività che andranno poi ad incastrarsi perfettamente ad un notevole risparmio sia di tempo che di denaro!

Sempre a proposito di questo, se deciderete di usare Surfshark potrete acquistare i prodotti che desiderate di più su Amazon al prezzo migliore di sempre e fare i regali più belli, proteggere i vostri dati sensibili dagli attacchi di hacker e virus informatici, liberarvi per sempre dei fastidiosi annunci pubblicitari e cookies mentre navigate. E questo vale anche se navigate e acquistate sul vostro smartphone grazie alla apposita funzione CleanWeb.

Nascondendo il vostro indirizzo IP e crittografando i vostri dati personali e di navigazione, dunque, con Surfshark potrete anche avere accesso a tutte le potenzialità ed all'intrattenimento in streaming. Infatti sarete in grado di godervi tutto il catalogo di piattaforme come Netflix, BBC iPlayer o Disney Plus in anteprima, scaricare e caricare file su Torrent senza correre il rischio di una lettera di diffida, seguire i campionati sportivi in diverse parti del mondo come il baseball americano ad esempio ed anche comprare i biglietti aerei per i vostri viaggi ad un prezzo davvero concorrenziale. Davvero niente male, vero? E pensate che non è finita certo qui!

Esatto, perché Surfshark, oltre ad essere facile ed intuitivo da installare e utilizzare, è anche davvero economico. Pensate infatti che un abbonamento mensile vi verrà a costare circa 10 Euro al mese (le fatture sono incluse in modo tale da essere sempre aggiornati sule spese) e potrete anche scegliere tra i diversi e vantaggiosissimi pacchetti di offerte.

A tal proposito, ne sanno qualcosa gli Youtubers che, durante i loro video, mettono i link ai loro codici sconto con i quali potrete approfittare delle offerte di Surfshark per tanti mesi a pochi soldi. Insomma, siamo davvero di fronte ad un risparmio non da poco, non trovate anche voi?

Avete dunque a disposizione ben due opzioni per installare Surfshark. La prima, oltre ad essere la più consigliata e semplice, consiste nello scaricare direttamente l'app della VPN sui dispositivi che intendete utilizzare nel futuro.

La seconda, invece, è un po' più complicata e consiste nel configurare manualmente il vostro router o configurare un server VPN personale. In questo caso dovete sempre tenere bene a mente che non tutti i modelli di router sono adatti per questo genere di operazioni perciò fate attenzione.

Infine, in caso di qualunque dubbio o problema, potrete sempre contare su un servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 assieme alle funzioni di live chat, già presente sul portale, e di assistenza via e – mail. Inoltre, se preferite, potrete sempre interpellare anche i nostri esperti al telefono sempre pronti a rispondere al nostro numero verde.

Dite dunque addio a rischi e limitazioni sul web ed installate oggi stesso la vostra personalissima rete VPN che vi cambierà la vita online per sempre! Surfshark è facile da utilizzare ed economico, dato che le offerte non mancano mai e sono adatte per tutte le esigenze, ma soprattutto perfetto per farvi aprire i “cancelli” di Internet!