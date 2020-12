Lo stoccaggio dei vaccini anti Covid a Pratica di Mare La Difesa è pronta a dare tutto il supporto richiesto in aiuto al sistema sanitario nazionale

Sara' il sito della Difesa a Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid19. Con la sua ampiezza di 830 ettari e' uno fra i piu' vasti aeroporti militari d'Europa. Su richiesta del Commissario Straordinario all'emergenza Domenico Arcuri e del Ministro della Salute Roberto Speranza, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha reso disponibile l'intero aeroporto, Pratica di Mare. Si tratta di un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettivita' stradale.

Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili shelter di ampie dimensioni, che garantiranno la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock. I vaccini saranno poi da li' distribuiti, a cura delle Forze Armate con differenti vettori, ai numerosi punti di somministrazione che il piano ha previsto su tutto il territorio nazionale, di nuovo nelle condizioni di massima sicurezza.

La Difesa è pronta a dare tutto il supporto richiesto in aiuto al sistema sanitario nazionale per la distribuzione dei vaccini. Le Forze Armate, facendo tesoro dell'esperienza e competenze logistiche acquisite in questi anni di impegno nelle varie missioni nei diversi teatri internazionali, sono pronte, con uomini e mezzi, a dare il loro contributo al servizio dei cittadini nella piu' grande operazione di vaccinazione di massa nella storia del Paese" ha dichiarato Guerini.

Scelta determinata dalla sua posizione geograficamente strategica per la successiva distribuzione dei vaccini su tutto il territorio nazionale, idonea per la sua estensione, garantira' adeguata cornice di sicurezza. L'aeroporto di Partica di Mare e' gia' un Apod- Air Port of Departur - che garantisce 24 ore su 24, il supporto tecnico-logistico necessario a conseguire la massima operativita' dell'Aeronautica.

l nome dell'Operazione sara' Eos come annunciato da Guerini, dal nome della Dea greca dell'aurora. Il Comando Operativo di Vertice Interforze, che gestisce tutte le missioni italiane nel mondo, sta redigendo il piano dell'Operazione Eos che sara' presentato al Ministro nei prossimi giorni. "Le risorse della Difesa sono a disposizione della collettivita' in questa sfida senza precedenti e ringrazio tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate, per l'enorme sacrificio che da marzo stanno portando avanti, con eccezionale senso dello Stato" ha concluso il Ministro.