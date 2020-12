Covid. Dpcm, Speranza: "Linea dura e' necessaria" il ministro: "Non possiamo permetterci una recrudescenza ulteriore"

La cosiddetta 'linea dura' nelle misure anti Covid-19 e' una scelta necessaria per evitare nuove recrudescenze: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a SkyTg24. "Penso che la linea dura sia la linea necessaria: non possiamo permetterci una recrudescenza ulteriore, non vogliamo vedere i nostri presidi sanitari in una difficolta' assoluta, ne' vedere medici e operatori sanitari in difficolta', non vogliamo vedere questo numero purtroppo molto alto di decessi crescere ancora".