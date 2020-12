Gualtieri: "Non credo servirà nuovo blocco licenziamenti" "Stiamo lavorando per evitare terza ondata"

"Non credo che sara' necessario" prolungare il blocco dei licenziamenti. "Noi stiamo lavorando per evitare una terza ondata, abbiamo adottato delle misure per evitare che le festivita' diventino una occasione di propagazione di contagio, al tempo stesso siamo fiduciosi dei passi avanti sul fronte dei vaccini. Questi elementi ci portano auspicabilmente a escludere di dover prolungare ulteriormente delle misure straordinarie". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato nel corso di Sky Tg24 Live In Courmayeur.