Mara Carfagna ricoverata per polmonite: "Non è Covid" Le sue condizioni di salute sono buone

Mara Carfagna è stata ricoverata in ospedale per una polmonite. La vicepresidente della camera dei deputati è arrivata in ospedale mercoledì scorso per degli accertamenti, qui la diagnosi dei medici che avrebbero anche escluso un contagio da covid-19. Le condizioni della deputata di Forza Italia, secondo quanto riferito da fonti a lei vicine, sarebbero infatti buone.