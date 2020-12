Maltempo, Marco Di Maio "Dichiarare stato emergenza nazionale" Il senatore della Lega Stefano Corti "Le tragedie del passato non hanno insegnato nulla"

"Seguiamo con apprensione la situazione provocata nel Modenese dall'esondazione Panaro e dalla piena del Secchia. Un pensiero alla popolazione e a tutte le persone coinvolte nella macchina dei soccorsi. Sosteniamo la richiesta al Governo per lo stato di emergenza nazionale". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato di Italia Viva.

"Le immagini tragiche della alluvione che sta colpendo la zona di Modena Est di Castelfranco e Nonantola non possono che bussare alle coscienze degli amministratori che, a sei anni dalla alluvione di Bastiglia e Bomporto, non hanno provveduto alle opere di manutenzione urgenti e necessarie a evitare queste calamita'. Inutile nascondersi dietro al paravento di 'eventi straordinari': erano e sono indispensabili interventi strutturali sul nodo idraulico Secchia-Panaro, e' necessaria una seria politica di piano di controllo della fauna selvatica e, per quanto riguarda la montagna, occorre frenare la progressiva desertificazione umana che contribuisce in senso negativo alla mancata manutenzione degli alvei dei fiumi. Questi interventi erano indispensabili ieri e lo sono a maggior ragione oggi. A

fronte di questa tragedia per tante famiglie e tante imprese gia' piegate dalla pandemia ci aspettiamo che Bonaccini richieda immediatamente lo stato di calamita'. Servono risarcimenti immediati. I modenesi non meritano di essere trattati in questo modo". Cosi' in una nota il senatore della Lega Stefano Corti.

(ITALPRESS).