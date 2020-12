E' il giorno dell'Immacolata e il Papa prega per gli ammalati Il pontefice ha deposto rose bianche dinanzi alla Vergine

E' il giorno dell'Immacolata Concezione, una ricorrenza alla quale è molto legato Papa Francesco. Poco prima delle 7 di stamane, il pontefice, sotto la pioggia ha deposto un mazzo di rose bianche dinanzi alla Madonna, affidando a lei la protezione di tutti gli ammalati, soprattuttoi in questo monento così difficile e doloroso legato alla pandemia. Ha poi lasciato Piazza di Spagna per raggiungere Santa Maria Maggiore dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romani e celebrato la Messa nella Cappella del Presepe.

Così su Interris.it il predicatore padre Giovanni Congiu, superiore della Provincia di Roma dei Redentoristi.

“La festa dell’Immacolata segna l’inizio del compimento delle promesse di Dio. Lei è concepita immacolata proprio in vista della sua vocazione di Madre di Dio. In fondo questa festa ci dice chiaramente che possiamo confidare nella fedeltà di Dio alle sue promesse. Possiamo essere sicuri che Dio non abbandona il suo popolo al suo destino, ma gli dona salvezza. Questa situazione di pandemia ci ha posto di fronte pienamente alla nostra fragilità e a tutti i nostri limiti. E anche in una condizione di emergenza generalizzata siamo sicuri che Dio non ci abbandona. E che ancora è abbondante la sua Redenzione”. Foto: Twitter