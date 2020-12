Covid, Toti "Per natale auspico regole prudenti ma diverse" Le parole del governatore della Liguria

"Auspico regole diverse per questo Natale, ugualmente prudenti. L'epidemia almeno per la regione Liguria sta segnando un miglioramento, ci sono aree del Paese piu' in difficolta', altre meno ma i cittadini devono essere trattati in modo equo evitando disparita' di trattamento che non aiutano a contenere il virus". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a Skytg24, sottolineando in merito alle decisioni del Governo: "le istanze delle regioni sono state totalmente ignorate". Quindi sull'Abruzzo, in fascia rossa per il Governo, arancione per la Regione, Toti ha aggiunto: "Non faro' strappi con il Governo ma capisco la posizione del presidente Marsilio".

