Guerini "Da Papa Francesco gesto pieno di umanità" Le parole del ministro della Difesa "Grande valore simbolico"

Questa mattina, alle prime luci dell'alba e sotto una pioggia battente, il Santo Padre, a sorpresa, nella Solennita' dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria si e' recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata e poi ha raggiunto Santa Maria Maggiore. Durante il tragitto ha fatto fermare il corteo per salutare e ringraziare i militari impegnati nell'operazione "Strade Sicure" e il personale delle Forze dell'Ordine di servizio nella Capitale.

"Gesto pieno di umanita'" ha commentato il Ministro della Difesa Guerini, che ha aggiunto "il saluto di Papa Francesco ai militari e al personale delle Forze dell'Ordine e' gesto di grande valore simbolico per tutta la grande famiglia della Difesa. In queste ore, in Italia, oltre al personale impegnato per la sicurezza delle nostre citta', molti sono i militari dei corpi sanitari delle Forze Armate che stanno continuando a lavorare, insieme al personale del servizio sanitario nazionale, per aiutare le persone colpite dall'emergenza COVID19 e contribuendo in maniera efficace a superare questa difficile fase della nostra storia" ha detto Guerini.

"Il loro lavoro insieme ai medici, al personale sanitario e ai tanti volontari - ha concluso il Ministro - e' un servizio instancabile per alleviare la sofferenza di migliaia di persone facendo sentire la vicinanza ai piu' deboli, alle persone anziane, ai piu' bisognosi, agli ultimi".

