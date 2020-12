Covid, Berlusconi "Pronto a farmi vaccinare in diretta tv" Il leader di Forza Italia aderisce all'iniziativa del direttore Cerasa

"Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno" Queste le parole di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si unisce agli altri big della politica che hanno appoggiato la proposta avanzata dal direttore del Foglio Claudio Cerasa di farsi vaccinare in diretta tv "per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottisti." A renderlo noto proprio il direttore Cerasa che con un tweet fa sapere: "Un patto trasversale contro il complottismo no vax. Silvio Berlusconi manda un sms al Foglio rispondendo al nostro appello"