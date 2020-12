Covid-19: Mattarella si sottoporrà al vaccino Il presidente della Repubblica è pronto ma senza scavalcare l'ordine delle categorie a rischio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si farà somministrare il vaccino "non appena possibile" senza ovviamente "scavalcare l'ordine delle priorità delle categorie a rischio". L'annuncio di Mattarella ha un forte valore simbolico ed è chiara la sua intenzione di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di vaccinarsi.

Il capo dello stato ha fatto sapere che è pronto, "per una questione educativa" a dare riscontro mediatico alla sua vaccinazione. Non è un caso che Mattarella si sia mosso proprio nella giornata in cui la Gran Bretagna ha dato il via alla campagna di vaccinazione. Mentre si avvicina la tanto attesa possibilità di vaccinarsi tanto più, anche in Italia, cresce la diffidenza e la paura verso il vaccino anti-Covid. Un problema generale tanto che nel mondo sono già diversi i capi di Stato o gli ex e futuri presidenti che hanno annunciato l'intenzione di vaccinarsi, alcuni anche in diretta televisiva: come negli Stati Uniti, dove il presidente Biden si è detto a farsi vaccinare in pubblico per fugare potenziali preoccupazioni sulla sicurezza del farmaco della Pfizer. Anche tre ex inquilini della Casa Bianca si sono resi disponibili a farsi vaccinare in diretta televisiva: Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Nel Regno Unito, invece, la Regina Elisabetta potrebbe essere tra i primi a ricevere il vaccino in questi giorni, così come suo marito il 99enne principe Philip e, secondo quanto fatto trapelare, "faranno sapere" una volta che avranno fatto il vaccino.