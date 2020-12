Raggi: "In questo momento difficile la priorità è il lavoro" Appello al ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli

"In questo momento di grande difficoltà economica, la priorità deve essere il lavoro. Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse segnalazioni dai lavoratori impiegati negli spazi della stazione Termini, preoccupati per il loro futuro. Per questo ho scritto al ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, chiedendo di aprire un tavolo di confronto con Grandi Stazioni, società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce lo scalo ferroviario." Lo dice con estrema preoccupazione il sindaco di Roma Virginia Raggi.

"Come probabilmente saprete, la stazione Termini e gli spazi esterni di Piazza dei Cinquecento sono interessati da un progetto di riqualificazione in fase di approvazione. Questo ha suscitato preoccupazione da parte dei dipendenti dei negozi che occupavano quegli spazi, che temono licenziamenti vista anche la scadenza del contratto con la società che li affittava.

La nostra amministrazione non ha responsabilità in merito, ma ho ritenuto doveroso coinvolgere il ministro Patuanelli, invitare Grandi Stazioni Retail a dare una risposta alle problematiche sollevate dai lavoratori e sollecitare un confronto tra le parti."