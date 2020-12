Covid: Piemonte, il 21 gennaio parte la campagna vaccinazione Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

"Ora che la pandemia ci permette di rialzare la testa, siamo gia' al lavoro per aggiornare il nostro piano pandemico". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della conferenza stampa che si e' tenuta ieri per spiegare come il sistema sanitario regionale si stia attrezzando per fronteggiare un'eventuale terza ondata. "Ci auguriamo tutti di non doverne affrontare le conseguenze - ha proseguito Cirio - . Ma affinche' cio' sia possibile dobbiamo prepararci, potenziando ancora di piu' i nostri posti letto e il sistema di contact tracing, accanto al piano per le vaccinazioni anti-covid, che saranno lo strumento fondamentale per vincere questa battaglia". Il piano di vaccinazione contro il coronavirus Covid-19 partira' il 21 gennaio. Previste tre fasi in successione: la prima riguarda il personale sanitario e delle RSA, la seconda il personale scolastico, le forze dell'ordine, i soggetti fragili e gli over 60, la terza il resto della popolazione. La prima fase, che sara' avviata a fine gennaio, riguarda la somministrazione del vaccino e il relativo richiamo a 120 mila soggetti delle aziende sanitarie e 75 mila delle RSA. I vaccini saranno consegnati da Pfizer ai 28 hub sanitari individuati in Piemonte, che la Regione sta attrezzando con 30 congelatori in grado di assicurare la temperatura di - 80° richiesta per la corretta conservazione, e da li' saranno smistati ai presidi sanitari e alle RSA per procedere con la prima somministrazione e il richiamo dopo una ventina di giorni. Il completamento della prima fase e' percio' atteso in circa 50 giorni.