"Natale, comprate italiano. Così difendiamo posti lavoro" La campagna natalizia di Fratelli d'Italia

'Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore e' un Natale solidale'. E' il titolo della campagna natalizia di Fratelli d'Italia, che prende il via oggi e durera' fino a Natale. "Militanti e simpatizzanti di FdI - spiega il partito - allestiranno gazebo in tutte le citta' italiane nelle vie centrali e piu' frequentate per gli acquisti natalizi: chiunque avra' acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potra' andare nei gazebo dove sara' impacchettato con una originale carta regalo che riporta la scritta della campagna "compra italiano, compra locale". L'iniziativa e' stata presentata oggi da Giorgia Meloni, al gazebo allestito all'Eur a Roma, dove per l'occasione la leader di FdI ha incartato alcuni doni comprati dai cittadini. "E' una campagna per invitare i nostri connazionali a comprare per questo Natale prodotti italiani e a comprarli nei negozi di prossimita'. Questo significa difendere le nostre aziende, la nostra identita' e i posti di lavoro di milioni e milioni di famiglie italiane", ha detto.