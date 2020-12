Covid, Sala: "Non si cambi idea ogni giorno" Il sindaco di Milano: "Ci vuole equilibrio, io non farò altro che supportare le decisioni prese"

"Non so se aprire sia stato imprudente o meno, ma c'era da aspettarsi che una cosa del genere succedesse. C'è un governo, ci sono dei tecnici. Prendano una decisione. Dal mio punto di vista, io non farò altro che supportare le decisioni prese e cercare di far sì che tutto funzioni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo questa mattina su RTL 102.5 in merito alle riaperture di alcune regioni, tra cui la Lombardia, e i conseguenti assembramenti che si sono verificati.

"E' chiaro - ha aggiunto, rispondendo a specifica domanda - che bisogna mantenere un po' più di restrizioni, poi serve formula giusta. Per esempio, se abbiamo permesso ai ristoranti di riaprire, questi si sono organizzati, hanno richiamato il personale e hanno fatto le loro scorte. E adesso li chiudiamo di nuovo? Ci vuole un pò di equilibrio. Perlomeno non cambiamo di giorno in giorno", ha rilevato il primo cittadino. (Italpress)