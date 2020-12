Libri di trading: la formazione è fondamentale per investire Leggere libri di trading si rivela una pratica formativa per chi ha intenzione di investire

Investire il proprio denaro è uno dei principi fondamentali della moderna educazione finanziaria. Non si tratta di comprare oggetti materiali, come oro, immobili o altro.

Gli investimenti al giorno d’oggi si indirizzano verso beni immateriali e più proficui nel breve periodo: il trading online rappresenta il mezzo per eccellenza per raggiungere questo obiettivo. Ma per quale motivo?

Gli investimenti online hanno visto un boom incredibile a partire dal 2009/2010, in concomitanza all’esplosione degli effetti della peggior crisi finanziaria che il mondo ha dovuto fronteggiare negli ultimi 50 anni.

Un evento che tuttora non ha completamente esaurito di mostrare le proprie conseguenze e che probabilmente, tra qualche decennio, verrà studiato con la stessa attenzione che viene rivolta alla Bubble Economy giapponese degli anni ’80 o alla Great Depression degli anni ’30.

La principale conseguenza della crisi del 2009 è stata quella di aver completamente eliminato la cieca fiducia nel mercato immobiliare: il crollo del mercato immobiliare americano mostrò che questo non rappresentava l’investimento solido e granitico che si pensava fosse.

Da qui la necessità di rivolgersi ad una realtà nuova, meno legata alle evoluzioni nel lungo periodo e più focalizzata sul raggiungimento di obiettivi concreti in quantità di tempo ridotte.

Ecco, dunque, che il trading online fece la sua comparsa tra il grande pubblico degli investitori.

40 anni di trading online: la fortuna del settore

Il trading online, sebbene esploso solo di recente, resta un settore che vanta quasi quarant’anni di vita. Gli strumenti finanziari cui il trading online fa riferimento, infatti, risalgono agli anni ’70. I CFD (Contracts For Difference) trovarono il loro mercato ideale nei titoli tecnologici gravitanti intorno al NASDAQ, la prima Borsa Valori a permettere investimenti digitali e virtuali.

I primi broker online iniziarono a comparire solo all’inizio del 2000, ma è a partire dal 2009 che compaiono le grandi firme che caratterizzano il settore e vengono sperimentati i nuovi strumenti di generazione, che permettono di far accedere chiunque anche al trading automatico, al trading algoritmico, etc.

Coincidenza che nel 2009 fa la propria comparsa sulla scena mondiale anche la prima criptovalute, il Bitcoin, inventata da Satoshi Nakamoto?

Affatto: di fatto il trading online non è altro che l’ennesima manifestazione della più ampia rivoluzione digitale che si è affermata con il nuovo millennio. Una possibilità che intreccia vecchie pratiche (gli investimenti sui mercati finanziari) con nuovi strumenti per aprire le porte a soluzioni inesplorate per ottenere la libertà finanziaria.

E proprio questo intreccio tra nuovo e vecchio porta la questione ad uno dei suoi punti principali: i fondamenti necessari per fare trading online rimangono racchiusi nella tradizione e in pochi, importantissimi volumi.

Libri di trading nel 2021: meglio se gratis

Leggere libri di trading non è affatto una cosa assurda ma si rivela una pratica estremamente formativa per chi ha intenzione di investire il proprio denaro sui mercati finanziari.

Di fatto i libri di trading gratis che possono essere trovati online racchiudono importantissime nozioni che un principiante farebbe bene a sapere. Alcuni di questi libri, infatti, sono scritti anche da professionisti del settore, che hanno speso gran parte della propria vita a interagire con titoli finanziari.

Anche la semplice condivisione della loro esperienza permette di ampliare enormemente i propri orizzonti e vedere l’intero mondo degli investimenti da una prospettiva diversa.

Dato che il trading online è a tutti gli effetti una scienza pratica, l’esperienza gioca un ruolo fondamentale e risulta essere anche più importante di un titolo accademico. Difatti fare trading online significa maturare una profonda conoscenza di come il mondo della finanza interagisce con tutto il resto e comprendere quali sono i pattern reattivi che mostra agli eventi che scandiscono la storia mondiale.

Apprendere quali sono state le intuizioni degli altri investitori e come muoversi per trovare una propria via resta il metodo più efficace per affrontare il trading online nel 2021.