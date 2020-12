Covid, anticipata la riunione dell'Ema Si svolgerà il 21 dicembre per decidere l'ok al vaccino

L'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema) si riunirà in via straordinaria il 21 dicembre prossimo per valutare i dati presentati da BioNTech e Pfizer nell'ambito della richiesta di autorizzazione al commercio del vaccino anti Covid-19. Obiettivo della riunione è "arrivare a una conclusione, se possibile", spiega l'Ema. La riunione che era stata già programmata per il 29 dicembre rimane al momento fissata, e si terrà se sarà comunque necessaria. (Italpress)