Coronavirus, Giani"Tuffo in Arno a capodanno rimandato a 2022" Tradizione rimandata per il presidente della regione Toscana

"Allo stato attuale del decreto legge e' impossibile. Essendo io residente a Sesto Fiorentino posso muovermi fuori dal mio Comune solo per motivi di necessita', di lavoro e di scuola, e quindi andare a fare il tuffo in Arno non rientra in nessuno di questi tre casi". Lo ha detto ai microfoni di 'Radio Bruno' il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto se fara' il prossimo primo gennaio un tuffo in Arno come da sua tradizione consolidata ormai da diversi anni. "E' una questione di legge dello Stato che mi frena nel fare quello che e' il momento per me tradizionale ogni inizio dell'anno-ha aggiunto Eugenio Giani-. Se non cambiano le leggi, ed io non lo potro' fare, l'appuntamento e' solo rinviato al prossimo anno".

