Covid, Boccia "In arrivo mesi difficili" "Stiamo ragionando con il cts le misure per aumentare la sicurezza del sistema"

"Ribadisco un concetto: anche durante le festivita' natalizie vogliamo dare un contributo alla messa in sicurezza degli ospedali, perche' ci aspettano tre mesi difficilissimi. Stiamo ragionando con il cts le misure per aumentare la sicurezza del sistema". Cosi' il ministro Francesco Boccia ha parlato delle nuove misure in arrivo per contrastare l'emergenza Covid. L'esponente del Governo quest'oggi e' stato in visita a Bitti per valutare l'entita' dei danni subiti dai territori colpiti dall'alluvione in Sardegna dello scorso novembre, aprendo una parentesi anche sulla situazione sanitaria nazionale. "Le zonizzazioni hanno funzionato. Alcune Regioni non erano contente, ma i numeri ci danno ragione" ha detto Boccia.

E a proposito di sanita', il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato che nelle richieste per il Recovery Plan inviate al Governo sono stati inseriti "nella macro-area "Sanita'" 5 progetti per 244 milioni 500mila euro".

Solinas ha precisato: "La Regione Sardegna ha puntato su progetti di integrazione tra politiche sanitarie e politiche sociali, sul potenziamento del sistema di accesso ai servizi territoriali, sulla realizzazione di infrastrutture ospedaliere in ambiti extraurbani, sulla ricerca antivirale, sulla digitalizzazione come strumento di promozione di una salute di prossimita'".

In totale sono stati presentati 206 progetti per un valore di 7 miliardi 690 milioni 693mila euro. Sul fronte pandemia, intanto, nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale sono stati rilevati 231 nuovi casi e 12 decessi (600 in tutto). Sono invece 570 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dieci in meno rispetto al dato di ieri), mentre e' di 58 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

