Covid, Natale: ipotesi zona rossa in tutta la Penisola Si svolgerà oggi il vertice a Palazzo Chigi tra Conte e i capi delegazione

Tutta Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Ancora nulla di certo, ma è questa l'ipotesi di mediazione prevalente nel governo, al termine di un primo vertice. Nello specifico l'idea è quella di disporre le regole da zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l'1, 2, 3 gennaio. Stando ad alcune fonti, il governo sta valutando la possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra Comuni per i congiunti più stretti in occasione del cenone della vigilia di Natale e del pranzo del 25. Risposte concrete, probabilmente, arriveranno in giornata, in quanto si svolgerà il vertice a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza.