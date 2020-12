5G, Bisio: "Serve accelerazione e pubblico più convinto" Le parole dell'Ad di Vodafone Italia

"La digitalizzazione rappresenta un elemento trasversale a tutti i settori dell'economia, fondamentale per la rigenerazione dell'Italia". Cosi' Aldo Bisio, Ad di Vodafone Italia, nel corso di un digital talk organizzato da Italy Next Generation. "Sulle competenze digitali - ha aggiunto - vedo tre priorita': la competitivita' delle imprese e in particolare delle Pmi. In questo senso, il Fondo nuove competenze lanciato dal Governo rappresenta una grande opportunita'. Poi c'e' il tema dell'istruzione, dove bisogna fare in modo che i ragazzi e soprattutto gli insegnanti acquisiscano velocemente competenze digitali avanzate. Infine c'e' il tema della sanita', dove serve una riprogettazione completa di tutto il sistema sanitario centrata su tre elementi: la connettivita' degli ospedali, la telemedicina, con la diagnostica a distanza, e soprattutto l'assistenza remota ai pazienti cronici, essenziale in un momento in cui l'emergenza ha limitato l'accesso alle strutture sanitarie.

Per fare questo bisogna investire sulle competenze digitali del personale sanitario e soprattutto dei medici di base per facilitare l'accesso delle persone al primo livello di assistenza sanitaria".

(ITALPRESS)