Covid, operazione Marche sicure: screening gratis per tutti Il progetto è stato presentato questa mattina dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli

E' stata presentata questa mattina dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli e dall'assessore alla Sanita', Filippo Saltamartini, insieme alla dirigente del servizio Sanita' Lucia di Furia e al direttore generale Asur Nadia Storti, l'Operazione Marche Sicure', il progetto di screening Covid-19 rivolto, gratuitamente e su base volontaria, alla popolazione marchigiana per la prevenzione del contagio e per garantire la tenuta sanitaria e socio-economica del tessuto regionale. "Individuare, tracciare e isolare il piu' possibile il virus Covid-19 e' la grande arma contro la pandemia, per ridurre l'andamento della curva epidemiologica, alleviare il livello di pressione sulle strutture sanitarie e mettere in sicurezza il piu' grande numero di cittadini marchigiani" ha dichiarato il presidente Acquaroli. Grazie alla "coesione di tutto il sistema, alla forte collaborazione tra istituzioni, i Comuni e i sindaci che ringraziamo per il grande lavoro, e l'apporto decisivo di tutto il personale, mettiamo a disposizione uno strumento fondamentale di prevenzione e tracciamento, elementi essenziali per abbassare l'ondata di contagi da Covid-19". Al via domani, venerdi' 18 dicembre, dai Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. A seguire nelle prossime settimane saranno coinvolti i cittadini di tutti i Comuni delle Marche.

(ITALPRESS)