Vaccino, Arcuri: "All'Italia 202 mln di dosi in 21 mesi " "I cittadini Ue inizieranno a vaccinarsi tutti il 27 dicembre. Sarà giorno simbolico"

"Confermiamo che la curva si sia stabilmente congelata ma confermiamo che non si e' appiattita, non e' scomparsa. Sarebbe complicato iniziare la piu' grande campagna di vaccinazione di massa in una condizione in cui ci sia una recrudescenza della curva, che tutto definiamo terza ondata". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. Oggi ci sono 18.236 nuovi casi e 683 decessi. Ma i dati ci dicono che la curva dei contagi resta congelata e prosegue nel trend decrescente, i contagi di oggi sono il 22% in meno di due settimane fa. Grazie alle misure siamo passati da una crescita del 66% a una decrescita del 22%.

Anche la riunione di Moderna prevista per il 12 gennaio ora e' stata anticipata al 6 gennaio. All'Italia spetteranno 202 milioni di dosi, purtroppo non piu' in 15 mesi ma in 21. Confermiamo di avere una quantita' sufficiente di dosi per poter vaccinare entro settembre tutti gli italiani che lo vorranno".

Inoltre il commissario: "I cittadini Ue inizieranno a vaccinarsi tutti il 27 dicembre, sara' un giorno simbolico e noi cominceremo a vaccinare i target che il Parlamento ha approvato. Il 27 sara' un bel giorno, un giorno simbolico e speriamo che nei giorni successivi, anche entro fine anno, si possa cominciare con la regolare vaccinazione. Da 18 ore e' stata aperta la possibilita' di ricevere le candidature per il personale medico e infermieristico. In 18 ore abbiamo gia' ricevuto 11282 candidature, e' un risultato che ci conforta, in qualche misura anche superiore alle nostre aspettative. Ringrazio questi italiani che si sono messi a disposizione e auspicare che molti altri possano proporsi".

