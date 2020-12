Covid-19, a Natale ognuno a casa propria Previsto per oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri

Si attendono per oggi le decisioni del governo per la stretta sul Natale. Si prospettano "rossi" i giorni festivi fino al primo gennaio. La riunione del Consiglio dei ministri è prevista per domani alle 18, sul tavolo potrebbe esserci anche la discussione delle nuove misure restrittive anche se "una serie di provvedimenti saranno approvati oggi pomeriggio in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, tra venerdì e sabato sicuramente ci sarà il Consiglio dei ministri" per varare le nuove misure anti-Covid.

Il Viminale annuncia una intensificazione dei controlli in vista dell'intensificarsi degli spostamenti durante il fine settimana, e sono stati pianificati "specifici servizi sulla rete viaria stradale e autostradale e, per evitare assembramenti, nelle stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali, nonché presso i terminal di trasporto pubblico". E' quanto è stato deciso nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha esaminato le misure da adottare per Natale, prevedendo anche un "rafforzamento" delle attività di controllo del territorio "anche in funzione dei reati di strada, suscettibili di incremento in ragione della maggiore circolazione di persone e merci".

Più controlli nei ristoranti e nelle zone della movida. E' quanto è stato deciso nel corso della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro Luciana Lamorgese. Per "la prevenzione del rischio di contagio mirate attività di controllo interesseranno i locali pubblici e d'intrattenimento, nonché le aree abitualmente ritrovo dei giovani".