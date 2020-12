Covid, Di Maio "Sospendiamo voli con la Gran Bretagna" "La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali"

"Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

La nostra priorita' e' tutelare l'Italia e i nostri connazionali". Cosi', in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito, una scelta decisa stamattina dopo un confronto con nostri scienziati. Ho avuto modo di colloquiare con i ministri dei principali paesi europei. E' una misura precauzionale, c'e' una variante di questo virus. Il primo ministro inglese ha annunciato che la capacita' di diffusione e' di circa il 70% piu' significativa del virus conosciuto finora". Cosi' Roberto Speranza, ministro della Salute, ospite a 'Mezz'ora in piu'" su Rai3.

