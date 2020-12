Covid, Speranza "Variante virus veloce ma non più letale" "Vaccino può funzionare" Le parole del ministro della salute

"Sono le prime ore di approfondimento, quello che sappiamo e' che il virus e' piu' veloce nel propagarsi e non sembra fare maggiori danni, ma e' chiaro che produce piu' contagiati. Sembrerebbe che i vaccini in fase terminale possano funzionare egualmente su questa variante, ma sono informazioni che dobbiamo rendere piu' solide". Cosi' Roberto Speranza, ministro della Salute, ospite a 'Mezz'ora in piu'" su Rai3, a proposito della mutazione del virus del Covid-19 osservato in Gran Bretagna. (ITALPRESS).