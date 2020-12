Scuola. Azzolina: Si riapre il 7 gennaio, basta attese Il ministro: non possiamo perdere neanche una ora

"Il governo è unito sul fatto che il 7 gennaio si riapra. Siamo tutti d'accordo con i ministri coinvolti che il 7 si debba tornare a scuola. Non si può parlare male dei giovani, sono quelli che hanno imparato meglio le regole". Lo ha detto Lucia Azzolina ministro dell'Istruzione a 'Mezz'ora in più' su Rai3. Per la ministra è realistico che il 7 ripartano anche le scuole superiori. "Sì, è molto realistico. Erano aperte anche a settembre. Non possiamo perdere nemmeno un'ora, non importa se il 7 è un giovedì. La scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità. Abbiamo lavorato su molti aspetti dalle mascherine alla distanza. Quando la curva dei contagi è salita, le Asl sono andate in affanno e si è chiesto un sacrificio alle scuole superiori’.