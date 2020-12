"Invece di lamentarci delle restrizioni, aiutiamo gli altri" Le parole di papa Francesco "Il consumismo ci ha sequestrato il Natale"

“In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa”. Queste le parole che Papa Francesco ha rivolto agli Italiani durante l’Angelus. Un invito a non lamentarsi per le restrizioni imposte e a concentrarsi sull’aiuto degli altri. “Perché Gesù nasca in noi, prepariamo il cuore, andiamo a pregare, non ci lasciamo portare avanti dal consumismo, da quella frenesia di fare cose, cose, cose”. “Il consumismo ci ha sequestrato il Natale”, ha aggiunto Bergoglio.