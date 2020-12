Speranza blocca voli da UK: "Tamponi per chi è già arrivato" La variante del Covid scoperta in Gran Bretagna preoccupa l'Europa

La battaglia contro il coronavirus non e' ancora terminata, anzi si arricchisce con una mutazione da fronteggiare. La variante del virus scoperta in Gran Bretagna preoccupa l'Europa e il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi e' transitato. Chiunque si trovi gia' in Italia, in provenienza da quel territorio, e' tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione.

Le caratteristiche della variante del covid indicano una piu' rapida trasmissione ma "non sembra fare maggiori danni", per questo motivo Speranza, ospite a "In mezz'ora in piu'" crede che "dalle prime informazioni, il vaccino sembra possa funzionare ma queste informazioni dovranno essere rese piu' solide e per questo prendiamo la misura precauzionale".

La data cerchiata sul calendario per il possibile via delle vaccinazioni e' il 27 dicembre, dopo l'approvazione di Ema e Aifa su Pfizer. Un effetto tangibile sul quadro epidemiologico secondo il ministro si vedra' "dopo che avremo vaccinato un elevato numero di persone, i nostri scienziati dicono 10-15 milioni". A prescindere dai dati dopo Natale, le vaccinazioni proseguiranno ma "non vi e' alcun dubbio che arrivare nella fase calda con una recrudescenza del virus renderebbe questa operazione piu' difficile. Il punto non e' evitare la terza ondata, siamo ancora nella seconda".

La gerarchia prevede gli operatori sanitari come primi a essere vaccinati, poi gli anziani (soprattutto delle Rsa) e le persone piu' fragili. Poi arrivera' il momento del personale impegnato nei servizi pubblici essenziali e quindi anche quello degli insegnanti: "Sono una priorita', ma anche all'interno di queste bisogna fare delle scelte", la chiosa di Speranza.

(ITALPRESS).