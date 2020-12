Covid-19, la variante britannica è arrivata in Italia Una coppia di Roma è in isolamento. In giornata riunione di urgenza dell'UE

La variante brittanica del Covid è arrivata in Italia. Il virus si propaga più velocemente e fa più paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di Natale: così praticamente tutta Europa, inclusa l'Italia, ha deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna. La mutazione del virus circola già e l'Italia ha annunciato di aver riscontrato una coppia positiva alla nuova variante. Si tratta di una donna italiana il paziente su cui è stato riscontrato per la prima volta il genoma del virus Sars-Cov-2 con la variante britannica.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la pazienteche è in isolamento con il suo convivente rientrato giorni fa dal Regno Unito ha una forte carica virale. La donna si trova nella zona di Roma e ha fatto il tampone nei giorni scorsi, probabilmente in un drive through. In isolamento ci sono anche gli altri familiari e i loro contatti stretti.

Il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha così commentato: "La variante di Sars-CoV2 che sta circolando in questo momento a Londra e nel sud est dell'Inghilterra, presenta delle mutazioni sulla proteina di superficie del virus, la cosiddetta Spike. Nonostante si ipotizzi che queste mutazioni possano aumentare la trasmissibilità del virus, non sembrano alterare né l'aggressività clinica nè la risposta ai vaccini".