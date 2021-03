Vaccini: «Ce la fa Cuba e l'Italia no?» Fratoianni: «Un'isola sotto embargo riesce a sviluppare vaccino, l'Italia no»

"Oggi il vaccino cubano Soberana02 approda alla terza e ultima fase di sperimentazione. Se tutto andrà come pianificato saranno prodotte 100 milioni di dosi, destinate anche ai Paesi che ne avranno bisogno. Se ce la fa un'isola sotto embargo economico, con la popolazione della Lombardia e il Pio della Campania, perché noi no? Lo vediamo con i nostri occhi che il mercato e le multinazionali non funzionano". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Un messaggio al governo italiano - conclude Fratoianni - il vaccino cubano è completamente pubblico, gratuito e libero da brevetti. Si dovrebbe chiedere la possibilità di replicarlo"