Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì In giornata la firma del ministro della Salute Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 aprile. Passa in area arancione la regione Campania. Lo riferisce il ministero. (Italpress)