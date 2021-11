Prestiti in Convenzione INPS a Milano: tutte le informazioni per richiederli Soluzioni per qualsiasi esigenza e misure ad hoc per i pensionati INPS

È un ottimo momento per i titolari di pensione in cerca di liquidità. Che si tratti di far fronte a emergenze, pianificare una spesa o lanciarsi in un nuovo progetto, il mercato dei prestiti è in fermento e offre soluzioni per qualsiasi esigenza e misure ad hoc per i pensionati INPS. L’espansione del settore creditizio permette infatti di accedere a tassi di interesse più convenienti con meno restrizioni rispetto al passato. Questa crescita ha tuttavia anche un rovescio della medaglia: in un contesto così attivo e vitale si sono infatti moltiplicate le proposte e gli attori. Il turnover tra gli operatori è sempre più serrato, le promozioni aumentano e può essere difficile orientarsi tra le varie opportunità e verificare la buona riuscita dell’operazione. Come fare per evitare brutte sorprese? La prima mossa vincente è affidarsi soltanto a operatori certificati e autorizzati, scegliendo tra quelli in possesso in possesso del bollino di qualità rilasciato dall’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori che ha il compito di verificare la serietà e la rispondenza agli obblighi di legge di chi concede prestiti e mutui. Le seconda mossa che consigliamo è far tesoro delle esperienze di altri consumatori consultando le recensioni online, che possono rappresentare una preziosa miniera di informazioni utili per guidarci nella scelta. Il terzo step, che è forse il più importante, consiste nel rivolgersi a istituti creditizi che offrono prestiti in convenzione INPS con agevolazioni e tassi di interesse particolarmente vantaggiosi perché concordati con l’ente previdenziale a tutela dei pensionati. Tra Prestiti in Convenzione INPS a Milano spiccano ad esempio quelli con Cessione del Quinto firmati Prestiter. Si tratta di un particolare finanziamento a tasso fisso non finalizzato, che assicura limiti di età più elevati rispetto ai prestiti personali e offre una serie di vantaggi che lo hanno reso sempre più popolare e richiesto tra i pensionati. Ecco i più apprezzati:

- è flessibile, fino a 75.000 euro da restituire con piani variabili da 2 a 10 anni;

- è possibile restituire le somme ottenute entro il compimento degli 87 anni;

- è sempre alla portata di chi lo richiede, perché la rata mensile non può mai superare il 20% della pensione detta, che corrisponde a un quinto del totale (per questo si parla di “Cessione del Quinto della Pensione”);

- è comodo, perché i pagamenti mensili sono detratti automaticamente all’origine dalla pensione, cancellando il pericolo di ritardi o insolvenze;

- non prevede il ricorso a garanti o ipoteche, basta la garanzia della pensione;

- è concesso in tempi brevi, perché viene gestito con pratiche telematiche semplificate.

I prestiti in convenzione INPS con Cessione del Quinto possono essere richiesti da tutti i titolari di pensione, esclusi quelli che percepiscono pensioni sociali, assegni di invalidità o pensioni di importi inferiori a 530 euro mensili. Richiedere un preventivo gratuito per valutare la fattibilità è facilissimo, basta rivolgersi alla sede Prestiter di Milano e presentare:

- carta d’identità e codice fiscale;

- ultimi due cedolini della pensione (se è in proprio possesso);

- modello Obis M (se è in proprio possesso);

- quota cedibile della pensione rilasciata dall’INPS (se è in proprio possesso).

Prestiter è stato il pioniere dei prestiti con Cessione del Quinto dedicati a pensionati e lavoratori dipendenti e i suoi consulenti conoscono tutte le soluzioni più convenienti per ottenere prestiti vantaggiosi, sicuri e trasparenti.