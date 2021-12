Biancheria per la casa: risparmia online con i codici sconto Vediamo insieme 5 siti di biancheria per la casa che ti faranno risparmiare

La spesa di una famiglia relativa ai tessili e alla biancheria per la casa può incidere molto sul bilancio familiare. Conciliare la qualità dei materiali con i costi non è sempre facile e in questo caso rivolgersi al web può aiutarci sia in termini di scelta che di risparmio. E-commerce emergenti e versioni online di noti marchi tessili sono sempre più sulla cresta dell'onda, è senza dubbio affidarsi a loro è la strategia giusta per comprare e risparmiare su lenzuola, copriletti e biancheria da bagno.

Vogliamo mettere la comodità di poter scegliere tutto ciò che si desidera senza muoversi da casa, dimenticandosi lo stress del traffico, delle lunghe file alla cassa, o delle attese per ricevere assistenza da una commessa? Parliamo poi della maggiore scelta e della possibilità di usufruire di sconti tutto l'anno! E se quello che hai acquistato non dovesse piacerti o convincerti, potrai comunque restituirlo in qualsiasi momento ottenendo un rimborso.

Biancheria per la casa: tra promozioni, codici sconto e cashback

Ormai tutti siamo a conoscenza delle opportunità che lo shopping online offre, supportato dalla presenza ormai costante dei codici sconto da aggiungere al carrello virtuale così da ottenere un ribasso in più sul prezzo finale. Si stima che nel 2021 in Italia le persone che hanno usufruito di un coupon sono state oltre 10 milioni.

Sulla scia dei coupon promozionali sono nati numerosi siti specializzati nella loro raccolta, basterà fare una semplice ricerca su Google per trovarne moltissimi e alcuni di questi offrono anche il cashback. In accordo con i venditori, i siti di cashback (soldi indietro) offrono la possibilità di ricevere un rimborso per quanto speso, e una volta accumulati i risparmi, si potranno richiedere sul proprio conto personale o in buoni Amazon. Tra tutti quelli che abbiamo visto, ci siamo soffermati su Topnegozi, un portale ormai famoso che regala a chi si registra un bonus d'ingresso per incentivare ad acquistare con il cashback.

Ma ora veniamo a noi, e vediamo insieme 5 siti di biancheria per la casa che ti faranno risparmiare.

5 siti di biancheria casa che ti fanno risparmiare

Ecco una mini classifica, in cui abbiamo incluso i nomi degli shop online di biancheria per la casa da conoscere assolutamente. Abbiamo tenuto in considerazione la scelta di prodotti, le promozioni, la notorietà in rete, la velocità delle spedizioni e la facilità dei resi:

Caleffi

Un brand noto a tutti, leader nella vendita di biancheria per il bagno, il living, la cucina con uno store online che ti offre un'ampia fornitura di articoli per la camera da letto e per quella dei tuoi figli. Al suo interno è disponibile un'area offerta con sconti fino al 30%. Ogni settimana attiva una nuova promozione e gli utenti che si registrano ottengono subito un coupon del 10% da usare sul loro primo ordine. Spedizione gratuita da 99€, anche se ogni tanto è possibile reperire un buono sconto per ottenerla gratis senza minimo di spesa.

Dalfilo

Una realtà nuova e innovativa nel panorama dell'artigianato tessile italiano, propone alla sua clientela una biancheria per la casa raffinata in raso, percalle e cotone a prezzi accessibili. Anche qui è possibile trovare un codice sconto Dalfilo da aggiungere ai propri ordini per ottenere uno sconto variabile dal 10 fino al 20% sul primo acquisto. La spedizione è sempre gratuita!

Coin

Tra i più longevi e amati grandi magazzini d'Italia, Coin dispone di un e-commerce ricco di dettagli con una sezione Coincasa esaltante, con idee contemporanee per la camera da letto, il soggiorno e il bagno. Da non perdersi l'area Outlet dove sono presenti articoli scontati fino al 50%, ed anche per lui 10% di sconto sul primo ordine. Consegna gratis tutti gli ordini superiori a 50€ di spesa.

Fazzini

Un brand associato al lusso, adatto a chi cerca biancheria per la casa d'eccellenza, realizzata con tessuti nobili e preziosi. Presenta numerose collezioni per arredare il letto, il bagno e la tavola. Anche per lui un'area offerte con sconti fino al 30%, uno sconto del 10% sul primo ordine e la spedizione gratuita da 50€.

Euronova

Il sito Euronova propone un'ampia gamma di biancheria per la casa in offerta a prezzi economici e alla portata di tutti. Prezzi resi ancora più vantaggiosi, dalle offerte permanenti e da coupon promozionali temporanei sempre disponibili. Anche qui 10% sul primo ordine e spedizione gratis.

Adesso tocca a te scegliere e iniziare a fare i tuoi acquisti!