Come trovare l'amore online: consigli adatti a tutti Sul web ci sono ormai una serie quasi infinita di siti di incontri e di servizi

Ah, l’amore. Tanto sospirato e desiderato da molti e molte, non è affatto qualcosa di semplice da avere. Di questi tempi, poi, a fronte delle infinite possibilità proposte dal web e dai social, c’è molto una mentalità usa e getta che rischia di frenare coloro che cercano qualcosa di molto serio e duraturo.

Ma non bisogna disperare: trovare l’amore online è possibile, anzi, ormai è praticamente la norma. Bisogna soltanto avere un po’ di pazienza e capire come comportarsi. Sul web, infatti, ci sono ormai una serie quasi infinita di siti di incontri e di servizi anche a pagamento perfetti per l’esigenze di tutti, anche quando si tratta di situazioni un po’ più di nicchia.

Trovare l’amore su Internet: il ruolo della pandemia

La pandemia, poi, ci ha messo anche il suo. Proprio per questo oggi è davvero molto probabile trovare molte più persone sulle dating app che in passato. Molti durante il lockdown si sono sentiti soli, ed hanno desiderato conoscere persone nuove, con la speranza di trovare nello stesso frangente l’anima gemella.

Basti considerare che, secondo una ricerca di Business of Apps, nel 2020 le applicazioni dedicate agli incontri hanno incassato all’incirca 3 miliardi di dollari. Un raggiungimento non da poco, e che ha segnato per sempre il cambiamento del mondo degli incontri.

Addirittura, si parla anche di metaverso e di ulteriori variazioni nel modo in cui le persone organizzano i propri incontri. Basti pensare che c’è molta più pre-conoscenza prima dell’appuntamento, ed ora è possibile anche organizzare videochiamate direttamente all’interno delle applicazioni d’incontri.

Consigli su come approcciarsi alle app e siti di incontri

I più esperti di app di incontri sapranno bene come comportarsi quando vi si approcciano, ma chi invece non si è mai iscritto potrebbe avere ancora qualche dubbio. Ci sono di fatto delle buone pratiche che potrebbero fare al caso proprio se ci si sente un po’ smarriti.

Sii in contatto con i tuoi bisogni

Il primo passo è sicuramente capire cosa si desidera davvero. Si tratta dell’anima gemella oppure di una relazione occasionale? Hai delle preferenze molto specifiche oppure vuoi conoscere persone molto diverse tra loro?

Queste sono tutte domande che potresti (e dovresti) farti per essere più in sintonia con i tuoi bisogni e poter scegliere l’app di incontri giusta per te, oltre che la persona giusta per te. In questo modo potrai avere un impatto più soddisfacente con il mondo degli incontri online, riducendo sicuramente di molto la sensazione di timore iniziale.

Scegli la tua nicchia!

Proprio sulla base dei tuoi bisogni e delle tue preferenze, poi, potrai scegliere la tua “nicchia”. Ci sono siti di incontri dedicati alle comunità LGBTQAI+, come ad esempio Grindr e Wapa, così come quelli più aperti a tutti, come può essere Tinder. Altri ancora, invece, operano nella logica della massima espressività personale, fornendo agli utenti l’opportunità di esprimere ogni loro singola preferenza, partendo dall’orientamento relazionale per finire con quello di genere, come OkCupid.

Insomma, le opportunità ci sono e sono davvero tante. Esplorare un po’ tutte le dating apps, poi, può anche essere un ottimo modo per capire davvero ciò che si vuole e cosa si preferisce. Le modalità di “scelta” dell’altro, infatti, sono molto diverse, e non sempre possono adattarsi all’indole di tutti.

Leggere le recensioni dei servizi di dating

Sicuramente, poi, quando si sceglie anche di investire del denaro in abbonamenti a servizi di dating, diventa importante sapere a cosa si va incontro. Per questo motivo esistono dei portali che riuniscono tutte le recensioni dei clienti delle app di incontri.

Leggendo le recensioni ci si potrà fare un’idea di come queste funzionino e se l’abbonamento sia una scelta valida o meno. Le opinioni, infatti, che siano positive o negative, sono tutte valide esperienze da cui trarre conoscenza.

Valuta se fare un investimento

Per le app gratuite si tratta di abbonamenti premium, mentre per altre di un pagamento a fronte che consente di usufruire di un servizio già di suo più personalizzato. Stiamo parlando dell’investimento economico che si può decidere di fare nei servizi dedicati alla scelta dell’anima gemella. Se si desidera avere una marcia in più e più opportunità sui siti d’incontri, infatti, spendere del denaro potrebbe essere la cosa migliore.

Impara a “venderti”

Mi vendo, cantava Renato Zero nel ‘78. Ecco, trovarsi su un sito d’incontri oppure su un social network con l’obiettivo di trovare la propria anima gemella è un vero e proprio processo di marketing di sé stessi. Per questo motivo bisogna essere molto intelligenti e sapere quali siano i propri punti forti su cui puntare, e quali invece non vadano bene.

Questo non vuol dire mentire o essere poco onesti su chi si è. Si tratta, piuttosto, di una strategia per catturare l’attenzione e, poi, mostrarsi in modo autentico in un contesto più colloquiale.