Covid, Spallanzani: "Occhio a Omicron 5: può far aumentare ricoveri" La variante osservata speciale secondo l'Ospedale di Roma

"La sottovariante B.a.5 rimane pertanto una 'sorvegliata speciale' in molti paesi, dove l'impennata dei contagi puo' essere dovuta alla sua repentina diffusione. Casi di infezione da B.a.5 stanno rapidamente crescendo anche nel nostro paese dove la B.a.2 e' ancora predominante (63%), ma la B.a.5 e' passata, nel giro di poche settimane, da una prevalenza al di sotto dell'1% al 23% nell'ultimo monitoraggio nazionale del 7 giugno, con la B.a.4 all'11%. Tale scenario di prevalenza potrebbe comunque gia' oggi essere diverso con una prevalenza ancora maggiore della B.a.5". Lo afferma in un comunicato l'ospedale Spallanzani di Roma in relazione a quanto emerso nell'incontro tra la direzione dell'istituto e la rappresentanza Oms sulle nuove varianti Covid.