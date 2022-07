Come vendere su eBay in modo semplice e veloce Un Software gestionale aiuta a portare le vendite di una attività al livello successivo senza fatica

Se la vostra attività di negozio eBay è stata già avviata, è importante saper gestire in maniera ottimale i propri ordini. Un Software gestionale è uno strumento che aiuta a portare le vendite di una attività al livello successivo senza alcuna fatica. Esistono infatti molteplici Software per eBay che possono aiutare nella gestione degli ordini, l’unica cosa su cui è necessario soffermarsi, è capire quale sia infatti il software che più si addice alle esigenze di mercato. L’interesse nello scegliere il tool corretto per una determinata attività è molto importante: ecco perciò una utile guida riguardo. Ma iniziamo allora dalle basi!

Cos'è il software di gestione degli ordini eBay?

Il software di gestione degli ordini eBay consente di visualizzare e far avanzare gli ordini su eBay in un'unica schermata, insieme ad altri canali di vendita e a più vettori di spedizione. Questo comporta dei vantaggi, tra cui:

- Velocità: accesso a un'unica piattaforma, anziché a più piattaforme.

- Efficienza - visualizzazione di una panoramica di tutti gli ordini da un'unica schermata.

- Spedizioni - snellire i processi di magazzino.

- Costi - per dedicare più tempo alla crescita dell'azienda e al guadagno.

A chi è destinato un software di gestione ordini eBay?

Il software di gestione degli ordini eBay è destinato principalmente alle aziende di commercio elettronico che vendono su più canali di vendita, come il negozio, Amazon, eBay e Shopify. Ma anche altri venditori possono trarne vantaggio, compresi quelli che stanno pianificando di espandersi su più canali di vendita e quelli che desiderano integrare il proprio vettore di spedizione e l'accesso ad altri tool in un unico sistema. Di conseguenza, è una buona cosa da scoprire fin dalle prime fasi del viaggio. Le domande da porsi prima di acquistare un software di gestione ordini eBay sono poche, ma importanti. Per aiutarvi nella ricerca del miglior software per la gestione degli ordini eBay, abbiamo stilato un elenco di utili consigli da seguire assolutamente.

Come scegliere un Software di gestione ordini eBay?

Per scegliere un Software di gestione ordini eBay bisognerebbe innanzitutto chiedersi quali canali di vendita bisogna includere. Oltre che eBay esistono infatti una miriade di diverse piattaforme di vendita come Amazon, Etsy, Wish e molte altre ancora. È importante inoltre tenere conto che una gestione degli ordini ottimale è fondamentale in questo tipo di attività. L’ideale sarebbe fare affidamento ad un Software, per l’appunto dedicato, e con aggiornamenti automatici degli ordini ogni 15 minuti (almeno) e con la possibilità di fare anche aggiornamenti manuali. Alcuni software di gestione degli ordini eBay sono dotati di funzionalità di gestione dell'inventario eCommerce, che aggiornano automaticamente i livelli delle scorte di eBay (e di altri canali) quando arriva un ordine. Oltre a questo, l’ideale, in quest’ottica, sarebbe anche quello di disporre di una funzione di aggiornamento rapido dello stato dell'ordine, nonché di capacità di modifica più avanzate, come la modifica dell'indirizzo del cliente.

Anche se al momento non state elaborando molti ordini, il futuro non ha limiti. Di conseguenza bisogna pretendere un Software che tenga conto di questo. Continuando su questa linea d’onda, quando arrivano gli ordini, ci deve essere un modo semplice e veloce per filtrarli. I metodi di filtraggio comuni includono lo stato, il vettore di spedizione e i canali di vendita. Considerate questo e poi decidete di conseguenza riguardo alle qualità che un Software deve avere in base alle caratteristiche di filtraggio degli ordini per il vostro business. Per aumentare l'efficienza, cercate un Software che vi permetta di stampare i documenti dell'ordine, tra cui fatture, bolle di accompagnamento, liste di prelievo ed etichette di spedizione. Per quanto riguarda invece le funzionalità aggiuntive, a volte è più conveniente utilizzare uno strumento di gestione multicanale che incorpori la gestione degli ordini e uno strumento per le inserzioni su eBay, la gestione dell'inventario, la stampa delle etichette di spedizione, la reportistica e il software di contabilità. Infine, nella scelta di un software bisogna contare anche quanti utenti possano accedervi. Ma come capire se un Software soddisfa le mie richieste? Le demo in tal senso sono ottime, ma non c'è niente di meglio che una prova gratuita per capire davvero come funziona il sistema per voi. Cercate una prova gratuita di almeno 7 giorni per capire davvero come funziona. E quali sono i costi di un Software? Un Software per la vostra attività è un investimento per la produttività, la rendita e l’efficienza del vostro business. Il costo di un Software può essere mensile, annuale o per ordine. Insomma, i software di gestione degli ordini di eBay possono sembrare un oggetto di lusso, ma sono utilizzati dalle aziende eBay in tutto il mondo per rendere più semplice il commercio elettronico.