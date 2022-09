Organizzare un evento a Roma: un selfie al Colosseo e inizia l’evento L’obiettivo principale è quello di far conoscere le varie bellezze della città

Per organizzare un evento a Roma basta poco, un selfie al Colosseo e da qui inizia il tuo evento, quello speciale e particolare che da tempo volevi allestire magari con l’aiuto di una organizzazione eventi Roma sempre disponibile, esperta e dalla grande creatività.

Da un incontro tra amici a un evento indimenticabile

Ci siamo incontrati in un punto qualunque di Roma insieme agli amici nostrani e a quelli che vengono da lontano, ossia ragazzi e ragazze conosciuti su Internet perché componenti di un gruppo multiplayer e da lì poi è nata l’idea di ritrovarsi a Roma per un ipotetico selfie al Colosseo. Ma l’obiettivo principale era quello di far conoscere le varie bellezze della città come monumenti, piazze, chiese e palazzi più importanti della Capitale anche a coloro che abitano fuori provincia e più in là. Questi però sono venuti fin qui per quell’evento indimenticabile che si era pensato di fare.

Sorrisi, abbracci e strette di mano sono state le prime emozioni nell’aver incontrato nuovamente tutti gli amici e poi un susseguirsi di strade, autobus da prendere al volo per raggiungere le varie zone cittadine, di una Roma che tanto piccolina non è. L’unico cruccio erano proprio gli spostamenti, ma la rimpatriata valeva lo sforzo.

Nulla ci fermò e dopo un panino preso anche lui al volo in un bar del centro abbiamo pensato di organizzare insieme quell’evento, una festa fantastica per festeggiare il nostro incontro, ma come fare?

Organizzare un evento a Roma nel minor tempo possibile

Per ottenere quella festa tanto desiderata era necessario organizzarla al più presto dato che gli amici dovevano poi ritornare alle proprie dimore entro pochi giorni. Ecco allora l’idea di rivolgersi ad una organizzazione eventi sul territorio come Capitaleventi che è in grado, come si è sentito dire, di poter allestire in poco tempo e bene, una festa privata esclusiva solo per noi.

Abbiamo scelto la location dopo aver contattato l’agenzia e fra le varie opportunità, il Barcone sul Tevere ci sembrava il locale più suggestivo e se vogliamo romantico a contatto con uno degli elementi fondamentali di Roma, dove trascorrere qualche ora in allegria a tempo di musica con buffet freddo.

Al termine della festa ci siamo ripromessi di ripetere l’esperienza in un prossimo futuro, anzi magari dopo qualche settimana, così, per non perderci di vista. Che festa dal successo strepitoso e che velocità nell’allestirla, quanti particolari simpatici e accattivanti! Poi una musica all’avanguardia e il cibo era di qualità. Il locale era straordinario, accogliente e coinvolgente, proprio come ci era stato riferito da altri che avevano provato l’emozione di trascorrere una serata sul Tevere.

Alla fine, quel selfie al Colosseo diventò memorabile, da tenere sul telefonino obbligatoriamente. Da allora ci incontriamo spesso con o senza gli amici che vengono da altre città d’Italia, e il divertimento è sempre ai massimi livelli per eleganza e simpatia. Ci dispiace un po’ per quei ragazzi che non riescono a raggiungerci tutte le volte perché si perdono il meglio di Roma!