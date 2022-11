Terremoto nelle Marche: forte scossa in mare. "No danni. Tsunami? Improbabile" Scossa di magnitudo 5.7: scuole chiuse e circolazione ferroviaria sospesa

Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.7 e' avvenuta alle 7.07 nella costa marchigiana pesarese ad una profondita' di 8 chilometri. Lo ha rilevato l'Ingv. . E' stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4.

Segnalazioni Nelle Marche di gente in strada e tante chiamate ai vigili del fuoco per crepe e fessure nelle pareti di abitazioni del dopo le forti scosse di Terremoto che sono susseguite a partire dalle 7:07. In particolare i vigili del fuoco di Ancona segnalano che una clinica privata sta evacuando la struttura.

Traffico ferroviario sospeso e scuole chiuse

Traffico ferroviario sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche. Al Vvf arrivate anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci. Disposta la chiusura di diverse scuole e uffici sul territorio. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ha comunicato che "in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori. Anche l'Università resta chiusa".

Nessun crollo e non si prevede tsunami

Intanto Non si ferma lo sciame sismico con epicentro nella zona dell'adriatico davanti a Pesaro e Fano. Secondo il sito dell'Ingv, ci sono state altre cinque scosse superiori a magnitudo 2 in una ventina di minuti, dopo quella di 3.1 delle 8.15. E il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha chiarito: "è stato "un evento importante" ma "non si registrano crolli". "non si attende un evento tsunami" perché con "il valore dell'evento a mare" del livello di quello che si è verificato poco dopo le 7 di oggi "in genere non produrre onde tsunami" ma comunque "è partito il sistema allertamento internazionale" con i paesi limitrofi.