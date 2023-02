Il Papa in Sud Sudan: "Non perdete mai la speranza" Francesco con l'arcivescovo di Canterbury: "Pace nel Sudan, nell'Africa e nella martoriata Ucraina"

Il Papa, nella preghiera dell'Angelus pronunciata a Juba, ha affidato alla Madonna "la causa della pace in Sud Sudan e nell'intero continente africano. Alla Madonna affidiamo anche la pace nel mondo, in particolare i numerosi Paesi che si trovano in guerra, come la martoriata Ucraina". Francesco ha concluso: "Torniamo tutti e tre - ha detto riferendosi all'arcivescovo di Canterbury e al moderatore della Chiesa di Scozia - portandovi ancora di più nel cuore. Lo ripeto: siete nel mio cuore, siete nei nostri cuori, siete nei cuori dei cristiani di tutto il mondo! Non perdete mai la speranza. E non si perda l'occasione di costruire la pace. La speranza e la pace dimorino in voi, la speranza e la pace dimorino in Sud Sudan".