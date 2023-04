Domenica delle Palme, Papa: "Oggi tanti 'cristi' abbandonati e invisibili" "Vengono scartati coi guanti bianchi. Anche io ho bisogno che Gesù mi accarezzi"

"Oggi ci sono tanti 'cristi abbandonati'. Ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; ci sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; migranti che non sono più volti ma numeri rifiutati, persone catalogate come problemi Ma ci sono anche tanti cristi abbandonati invisibili, nascosti, che vengono scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore". Così Papa Francesco nella sua omelia nel corso della messa per la domenica delle Palme.

"Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli".