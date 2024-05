Diabete, arriva la prima insulina settimanale: una svolta epocale La Commissione Europea approva una terapia innovativa già oltre la fase sperimentale

Finalmente, una scoperta che potrebbe rivoluzionare la vita di milioni di persone affette da diabete: la Commissione Europea ha dato il via libera alla prima terapia di insulina settimanale al mondo. A centouno anni dalla scoperta dell'insulina, questa innovazione promette di cambiare radicalmente la gestione della malattia per gli adulti.

Fino ad oggi, i pazienti diabetici sono stati costretti a somministrarsi l'insulina quotidianamente, affrontando non solo le difficoltà pratiche legate alle iniezioni, ma anche un impatto significativo sulla loro vita sociale, lavorativa e psicologica. Questa necessità di monitorare e gestire la malattia giorno per giorno ha spesso costretto i pazienti a organizzare la propria giornata in base ai tempi dell'iniezione.

Non sorprende che per molti, il numero di iniezioni rappresenti un vero e proprio ostacolo. Infatti, metà delle persone con diabete che necessitano di terapia insulinica ritardano l'inizio del trattamento di oltre due anni, con conseguenze gravi per la gestione della malattia e delle sue complicanze.

Tuttavia, gli studi clinici di fase 3 hanno dimostrato che l'insulina settimanale può migliorare significativamente il controllo della glicemia (misurata come variazione dell'HbA1c) rispetto all'insulina basale giornaliera. Questa nuova terapia promette quindi di facilitare la vita dei pazienti con diabete di tipo 2, riducendo le iniezioni e migliorando il controllo glicemico.

Ma non è solo la salute dei pazienti a beneficiare di questa innovazione. Le malattie croniche non trasmissibili, come il diabete, sono strettamente legate agli stili di vita e al contesto ambientale. Passare da una somministrazione giornaliera a una settimanale comporta un notevole risparmio in termini di numero di penne utilizzate, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. In questo modo, la nuova terapia non solo migliora la qualità della vita dei pazienti, ma offre anche una soluzione sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il nuovo farmaco, progettato per coprire il fabbisogno di insulina basale per un'intera settimana con una singola iniezione sottocutanea, è ora disponibile per gli adulti con diabete mellito. Novo Nordisk, l'azienda produttrice, ha già ricevuto approvazioni normative anche in Svizzera e Canada per il trattamento sia del diabete di tipo 1 che di tipo 2 negli adulti.

Questa nuova insulina settimanale rappresenta quindi una svolta epocale nel trattamento del diabete, portando speranza e miglioramenti concreti nella vita di milioni di persone in tutto il mondo.